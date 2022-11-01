Мужчин, устроивших драку с поножовщиной в День Победы, осудили в Благовещенске

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В амурской столице вынесли приговор мужчинам, устроившим пьяную драку в День Победы. Оба надолго отправятся в тюрьму.

Напомним, 9 мая 2021 года в пьяной драке человека зарезали ножом. По данным следствия, двое мужчин выпивали в мини-баре в районе улиц Амурской и Театральной. Благовещенцы вели себя вызывающе и общались с посетителями на повышенных тонах.

Мужчинам делали замечания, но они не реагировали. В итоге начался конфликт, посетители вышли на улицу. Там 40-летний осужденный ударил оппонента ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

Во время потасовки второй осужденный ранил ножом еще двоих человек. К счастью, они смогли уйти с места происшествия. Позже медики оказали им необходимую помощь.

Двоих нападавших признали виновными в убийстве и покушении на убийство. Убийца отправится в колонию строгого режима на 13 лет, второй осужденный - на 9,5, сообщает следственный комитет по Амурской области.

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Ситуацию прокомментировал адвокат мужчины, осуждённого за покушение на убийство. Андрей Самарин заявил:

- Приговор я пока на руки не получил, но даже без этого могу сказать, что обжаловать его будем обязательно. Я искренне уверен, что в действиях моего клиента нет состава преступления - покушение на убийство двух лиц. Он защищал себя и своего брата.

Сейчас Андрей Игоревичу предстоит изучить протокол судебного заседания и, собственно, приговор. А после он продолжит защищать своего клиента.