В этом году на жилищные сертификаты для детей-сирот выделили более 500 млн рублей

Большинство амурских детей-сирот, выбравших в качестве меры поддержки жилищный сертификат, уже купили себе квартиры. Всего в этом году сертификаты получили 185 человек. Из них новоселье успели отметить 183 человека. Оставшимся нужно реализовать сертификаты до 3 декабря.

По данным амурского минсоцзащиты, получатели сертификатов купили себе квартиры в 18 муниципалитетах области. Некоторые из них сменили место жительства и переехали в другой район.

Жилищные сертификаты в Приамурье начали выдавать по инициативе губернатора Василия Орлова. Мера поддержки действует с 2020 года.

- В этом году на жилищные сертификаты для детей-сирот из областного бюджета мы выделили более 500 млн рублей. Благодаря этому новое жилье приобретут больше людей, чем за два предыдущих года вместе - 185 человек в этом году, и 147 - за 2020-2021 годы. Мера поддержки эффективна и пользуется спросом, поскольку дает больше возможностей для выбора по сравнению с традиционным предоставлением жилья. Особенно удобны сертификаты оказались для детей-сирот, желающих сменить место жительства или купить квартиру большей площади, добавив собственные деньги, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Напомним, право на первоочередное получение жилищного сертификата имеют заявители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, и (или) имеющие ребенка-инвалида.

Право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Кроме того, заявитель должен работать не менее одного года на дату подачи заявления о предоставлении сертификата (за исключением женщин, имеющих двух и более детей или ребенка в возрасте до трёх лет, а также неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом).

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной предельной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию по состоянию на 20 декабря.

Помимо жилищных сертификатов, в Амурской области граждане из категории детей-сирот могут претендовать на обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда или приобретение квартиры в доме, строительство которого планируется к завершению.