Больше 20 многодетных семей Белогорска могут получить земельные сертификаты на улучшение жилищных условий

Многодетные семьи Приамурья, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить земельный участок для ведения садоводства или строительства собственного дома. В некоторых муниципалитетах взамен участка семьи могут воспользоваться земельным сертификатом. Его можно использовать на первоначальный взнос или на частичное погашение ипотеки, а также на средства сертификата допускается приобретение земельного участка в другом районе Амурской области.

- В 2022 году в Благовещенске из 189 выданных состоящим в очереди многодетным семьям земельных сертификатов 131 уже реализован, в Благовещенском районе из 7 сертификатов 3 реализовано. При этом в Белогорске выдано 68 сертификатов, но более 20 сертификатов остались невостребованными, однако еще могут быть реализованы другими многодетными семьями, - прокомментировал министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

В Белогорске более 20 семей, ранее согласившихся на получение сертификата, отказались его получить. Теперь эти сертификаты будут предложены другим многодетным семьям, стоящим в очереди на получение земельного участка.

- Если вы стоите в очереди на получение земельного участка, но по каким-либо причинам готовы воспользоваться земельным сертификатом и сможете его реализовать до конца текущего года, обратитесь к специалистам вашей администрации.

В областном минимуществе отметили, земельный сертификат выдается сроком на полгода, но должен быть реализован до 20 декабря текущего года. В случае, если сертификат не пригодился, семья остается в очереди.

По данным министерства имущественных отношений Амурской области, в 2022 году многодетным семьям выдано 254 земельных сертификата, из них 165 уже реализованы и их обладатели сняты с очереди. Всего же с начала года очередь на получение земельного участка сократилась почти на 40%.