Голосование за «Народного участкового» стартовало на сайте «Комсомольской правды»

Фото: УМВД России по Амурской области

1 ноября в МВД России стартовал финальный этап XII Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой».

До 10 ноября каждый пользователь с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов. Набравший наибольшее количество голосов будет признан лучшим участковым уполномоченным России.

От Благовещенска в конкурсе «Народный участковый» участвует полицейский из Благовещенска Анатолий Шевченко. Он победил на региональном этапе - голоса за Анатолия Валерьевича отдали 608 амурчан.

Анатолий Валерьевич работает в Благовещенске, в должности старшего участкового уполномоченного полиции курирует район КПП. Уже семь лет он трудится на благо горожан.

Проголосовать за Анатолия Шевченко можно на сайте «Комсомольской правды». Для этого нужно авторизоваться на сайте с помощью учетной записи Yandex, VK или Google. Не пугайтесь, если не увидите свой голос сразу: рейтинг обновляется два раза в день - в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

Повторим: голосование проходит до 10 ноября включительно. А 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, уже состоится церемония награждения. Она пройдёт в торжественной обстановке в МВД России.

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