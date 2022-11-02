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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 1:42

При столкновении автобуса и легкового автомобиля в Приамурье погиб человек

Человек погиб в страшной аварии в Шимановском районе Приамурья
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ранним утром 2 ноября в Шимановском районе произошла страшная авария. Столкнулись автобус и легковой автомобиль. ДТП оказалось смертельным.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 10 километрах от Шимановска. Столкновение было жёстким: ошмётки легкового автомобиля разбросало по трассе, саму машину буквально смяло. Сам автобус съехал с трассы, на земле видно, насколько круто повернул водитель в попытке уйти от столкновения.

- По предварительной информации, ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и автобуса произошло в 06.40, - рассказали в Госавтоинспекции Амурской области. - Один человек погиб.

Сейчас на месте работают сотрудники инспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии ещё выясняются.