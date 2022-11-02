Голосование за лучшего врача и клинику стартовало в Благовещенске

Фото: ТЕЛЕПНЕВА Виктория

В Благовещенске началась активная фаза конкурса «Клиника года - 2022». Целых три месяца - с 1 ноября по 30 января - жители города смогут отдавать свои голоса за врачей, поликлиники, больницы и частные медицинские центры, которые, по их мнению, заслуживают награды.

- «Клиника года - 2022» не столько конкурс, сколько социальный проект. Мы создавали его, желая поддержать представителей одной из самых важных профессий - врачей, которые каждый день борются за наше здоровье и наши жизни. Поблагодарить их за это вы можете прямо сейчас: достаточно зайти на официальный сайт конкурса и отдать свой голос тому, кто однажды помог вам или вашим близким, - говорит менеджер по продвижению Группы компаний «Дважды два» Валерия Донец.

Если вы не нашли своего врача или клинику в списке - не беда. Вы можете сами выдвинуть кандидатуру на звание лучшего доктора или медицинского учреждения. В категории «Клиника года» заявки принимаются до 15 ноября, в категории «Доктор года» - до 15 декабря 2022 года. Отправить их можно как через официальный сайт, так и по электронной почте klinikagoda@2x2.su.

Всего в конкурсе «Клиника года - 2022» предусмотрена 21 номинация для врачей - по количеству специализаций. Ещё 12 номинаций отведены клиникам, отдельно можно проголосовать за лучшую лабораторию, стоматологию, поликлинику и т. п.

Итоги конкурса подведут 3 февраля 2023 года. Каждому победителю вручат диплом и статуэтку - в знак победы и благодарности пациентов, которые за него голосовали.