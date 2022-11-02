6500 операций на глазах бесплатно провели амурчанам благодаря концессионному соглашению

Офтальмологическая клиника «Мицар», которая работает в рамках концессии, за год помогла 16 000 амурчанам. Сегодня концессионер единственный частный центр в стране, который в круглосуточном режиме оказывает экстренную офтальмологическую помощь бесплатно.

- Для амурчан доступны все необходимые методы диагностики, практически весь спектр хирургических методов лечения глаз. Круглосуточно. Теперь за лечением не надо ехать в другие регионы, она доступна здесь. С момента открытия клиники микрохирургии глаз, по данным центральных баз, объем пациентов из Амурской области значительно уменьшился. Сократился и срок ожидания осмотров и операций. Например, в 2019 году чтобы вылечить катаракту амурчанам приходилось записываться в больницу за полгода. Сейчас вас примут по полису ОМС уже через две недели, – поделился главврач клиники Дмитрий Скачков.

Недавно такая помощь потребовалась жителю Магдагачинского района Геннадию Виниченко. Покос травы обернулся тяжелой травмой левого глаза, которая грозила перерасти в полную потерю зрения.

- Взял триммер, не надел очки. Отскочил камушек и прямо в глаз. Неделю не ехал, думал, дома пройдет. Приехал в клинику, мне провели несколько операций и процедур. Уже иду на поправку, зрение становится все лучше и лучше, – рассказал пациент.

Врачи заменили ему стекловидное тело, удалили вывихнутый хрусталик и установили интраокулярную линзу. До открытия клиники по концессии подобные случаи лечили только в других регионах.

В центре помощь оказывают и детям с 4 лет. Маленьким амурчанам доступен комплекс аппаратных методов лечения. Специальные современные приборы ускоряют реабилитацию ребенка после перенесенных хирургических вмешательств и дают возможность подготовиться к ним. В этом году в клинике по полису ОМС помощь получили 415 детей.

- В планах на следующий год внедрить несколько новых процедур. Одна из них - имплантация искусственной радужки. В ней нуждается ряд пациентов в регионе с таким состоянием как аниридия - посттравматическая потеря части или полностью радужной оболочки. Хотим этих пациентов реабилитировать, чтобы они не уезжали за лечением из нашего региона. Сейчас обучаем квалифицированного специалиста в одном из филиалов, вскоре начнем оперировать пациентов, – поделился Дмитрий Скачков.

Подобные социальные проекты, которые инвесторы реализуют в рамках государственно-частного партнерства в регионе, могут рассчитывать на льготу по налогу на имущество организаций.

- Социальная сфера является одной из самых приоритетных в Приамурье. Изучая опыт регионов, мы видим, как благодаря механизму концессий создаются клиники ядерной медицины, онкологические центры, инфекционные клиники, а также поликлиники для взрослых и детей. В настоящее время анализируем опыт коллег с целью его применения в нашем регионе. Центр государственно-частного партнерства готов оказывать инвесторам, планирующим реализацию проектов в сфере здравоохранения в нашем регионе, всяческую поддержку, – поделилась руководитель Центра ГЧП Амурской области Татьяна Домейкайте.