Благодаря нацпроекту «Культура» в Свободном еще одна библиотека становится «модельной»

В прошлом году благодаря нацпроекту Свободный получил первое модельное учреждение культуры - библиотеку им. Крупской. В этом году модернизация проходит в Центральной детской библиотеке. Она работает в городе с 1984 года.

На сегодняшний день в учреждении культуры продолжается ремонт. . Подрядчиком выполнены демонтажные работы с опережением графика, завершены благоустройство и обновление фасада, заменена система отопления, выполнена стяжка полов, идет по укладка силового кабеля.

Обновленная библиотека откроется в декабре. К этому времени в ней оборудуют несколько функциональных зон. Одна из них – поле творчества. Здесь будет работать детско-родительский клуб по развитию опытно-экспериментальной деятельности «Школа эксперимента».

Кроме того, здесь реализуется образовательная программа по профориентации детей «Азбука профессий», проект «Навстречу радости и общению» по организации досуга в выходной день для детей и подростков из социально незащищенных слоев общества и другие инициативы. Поле творчества включит в себя несколько зон-секторов: в секторе полезной информации пользователи будут заниматься поиском информации в помощь школьной программе, создавать буктрейлеры, презентации.

В этом секторе появятся рабочие компьютерные места. Также здесь будет работать мультстудия «Анимакс», для детей будут проводить онлайн-встречи с детскими писателями и интересными людьми. В обновленной библиотеке города дети смогут в доступной и увлекательной форме пробовать себя в роли ученых, экспериментаторов и изобретателей. Опытно-экспериментальная деятельность будет проходить совместно с педагогами.

Пространство для индивидуальных занятий, отдыха и релаксации читателей - лаунж-сектор библиотеки, где будут комфортные места для свободного времяпровождения, доступ к Wi-fi, дизайнерские стеллажи с изданиями для полезного досуга. В сектор творческих инициатив войдет множество площадок: стеллажи с познавательной литературой для интеллектуального чтения; площадка для дискуссий и видео-просмотров и другие. Здесь же расположится интерактивные пол и песочница. В поле чтения будут секторы детства и юношества.

Новый интерактивный стол с комплектом игр для развития моторики, внимания, воображения ребят позволяет делать процесс обучения легким и доступным. Важно, что программное обеспечение стола адаптировано для детей с ОВЗ. Также будут расположены стеллажи с новой литературой для детей 0-10 лет. В секторе детства будет выделена игровая зона, где дети будут проводить свой досуг: играть в настольные и напольные игры.

На абонементе для читателей 11-15 лет в секторе юношества расположены стеллажи с новой литературой для подростков. Также здесь создана зона комфортного чтения.

Поле развлечений – это пространство для проведения познавательных и развлекательных мероприятий, мастер-классов, просмотра развивающих мультфильмов и фильмов, проведения подвижных игр, конкурсов и дискотек. Фонды библиотеки находятся в секторе хранения произведений печати. Здесь расположены мобильные стеллажи для основного фонда, а также дублетная литература и литература пользующая малым спросом.

В этом секторе предусмотрено рабочее место руководителя, оборудованное рабочим столом с персональным компьютером, офисным креслом, радиотелефоном. Кроме того, здесь находятся библиотечный каталог и оргтехника для работы персонала.

В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек. В прошлом году в области модернизировали также восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.