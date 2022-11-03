Междугородние автобусы отменили из-за непогоды в Амурской области

Фото: минтранс Амурской области

Циклон еще не ушел из Амурской области. На дорогах региона скользко, остается гололед. Их-ха этого в Приамурье отменяют междугородние рейсы.

По информации министерства транспорта по Амурской области на 3 ноября, не вышли на маршруты несколько автобусов:

№533 «Благовещенск - Свободный» в 06.25, 07.30, 08.15,

№608 «Магдагачи - Благовещенск» в 07.05,

№106 «Благовещенск - Чигири» временно доходит до улицы Светлой.

Тем временем в управлении Госавтоинспекции Амурской области предупреждают, что дорожная ситуация остается сложной. В некоторых районах сегодня, 3 ноября, прогнозируют осадки. На дорогах сохраняется гололедица.

За полтора дня в регионе произошло 52 ДТП. Из них в двух авариях один человек погиб и один пострадал.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, избегать резких маневров и торможений. По возможности, сегодня лучше вообще отказаться от управления автомобилем.