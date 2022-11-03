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НовостиОбщество3 ноября 2022 2:00

Лед на Амуре может негативно повлиять на водоснабжение в Благовещенске

Уровень воды в реке нестабильный
Татьяна РЯБОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Зима стремительно приближается, в Благовещенске уже выпал первый снег, а Амур вот-вот покроется льдом. Амурские коммунальные системы предупреждают, что замерзание реки может повлиять на водоснабжение города.

Лед на Амуре ещё не встал – температуры не такие низкие, до зимы целый месяц, несмотря на снегопад накануне. Воды в реке мало, уровень нестабильный, из-за чего 2 ноября в Благовещенске возможно снижение давление в водонапорной сети.

Ситуацию объяснил Михаил Пищик, директор по водоснабжению и водоотведению ООО «Амурские коммунальные системы»:

- Река Амур наполняется мелкой крошкой льда, наши специалисты наблюдают ледоход и шугаход над водоприемными оголовками водозабора «Амурский». Как только лед встанет, вода пойдёт в привычном объёме, водозабор возобновит работу с проектной мощностью. Шуга – природное явление, с ним каждый год в разном объеме сталкиваются водозаборы, получающие воду из открытых источников.

Специалисты АКС призывают людей не беспокоится, ведь похожие ситуации – не редкость и происходят они не только в Благовещенске, но и в других городах России.