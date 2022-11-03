Жители Приамурья не спешат отказываться от WhatsApp*

На Telegram приходится 16% трафика, на WhatsApp – 64% Фото: Дарья НАУМЕЦ

В октябре объем трафика в WhatsApp* у жителей Амурской области увеличился на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик.

Активность жителей Приамурья в Telegram продолжает расти быстрее, на 153% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы в 1,5 раза превышает объем трафика в WhatsApp*. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 16% трафика, на WhatsApp* – 64%. Доля Viber среди популярных мессенджеров составляет 17%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом.

В то же время звонить жители края по-прежнему предпочитают в WhatsApp* – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов, Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

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