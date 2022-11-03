Центр «Вега» увеличивает количество образовательных программ

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» расширяет географию вовлечения амурских школьников и увеличивает количество образовательных программ. Об эффективности работы центра, а также динамике и перспективах работы с талантливыми детьми в регионе доложил руководитель центра Максим Семин.

- В этом году мы определили территории, из которых школьники не были вовлечены в работу центра, после чего поставили цель – расширить географию участников проектов. Также нами расширена тематическая линейка образовательных программ, что увеличило количество муниципалитетов, вошедших в проект, и количество обучающихся по программам. При снижении численности обучающихся областного центра на четверть выросло количество участников программ – школьников из других районов Амурской области на 29%.

В результате участниками проекта «Вега» стали 28 муниципалитетов. Перечень реализованных и планируемых к реализации программ центра вырос с 92 до 114 программ.

Программы и проекты центра позволяют качественно подготовить обучающихся к уровневым региональным и всероссийским этапам конкурсных мероприятий, в том числе из перечня Государственного информационного ресурса базы данных одаренных детей. Так, на сегодняшний день в ГИРе зарегистрировано 2207 амурских школьников.

- Центр «Вега» создан для развития талантов молодежи, и для большей эффективности он должен вести практико-ориентированную работу. К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, которые заинтересованы в квалифицированных сотрудниках и при этом имеют ресурсы для их подготовки. В их числе РЖД, крупные банки, «Газпром», «Транснефть». Особо рекомендую рассмотреть взаимодействие с инвесторами, которые к нам заходят в рамках российско-китайских отношений, они остро заинтересованы в специалистах разных направлений, знающих китайский язык, – сказал Василий Орлов.

К слову, по рекомендации Губернатора, полученной на весеннем попечительском совете, совместно с Благовещенским политехническим колледжем и Институтом Конфуция БГПУ центр «Вега» сформировал программу курсовой подготовки старшеклассников области по китайскому языку. Она предусматривает один год обучения на площадке БПК с последующей сдачей вступительных экзаменов и поступлением на второй курс Хэйхэйского университета (КНР), факультет китайского языка.

Напомним, центр «Вега» – организация по выявлению и поддержке одаренных детей, созданная в рамках нацпроекта «Образование». Здесь школьники имеют возможность демонстрировать и развивать свои способности по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Данные программы выбраны не случайно. Именно они лежат в основе работы центра «Сириус». Указанные направления школьники осваивают очно (в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием, стоимость которого 215 миллионов рублей) и с использованием дистанционных технологий.

Узнать больше информации о центре и его программах можно на его официальном сайте - https://vega28.ru/.