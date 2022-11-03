Многодетные семьи из зоны БАМа получили более 40 млн рублей от государства на покупку нового жилья

Первоочередное право на господдержку при расселении аварийного фонда в зоне БАМа многодетные семьи получили два года назад. За это время в новые квартиры переехали 30 многодетных семей.

В 2022 году 45 многодетных семей Приамурья, живущих в зоне БАМа, вошли в список переселенцев, составленный министерством строительства и архитектуры Амурской области.

В этом году сертификаты на новые квартиры получили семь многодетных семей. Все они уже их реализовали. Купить жилье при помощи сертификатов амурчане должны были до конца года. Получатели сертификатов приобрели квартиры в Благовещенске, Тынде и Зейском районе.

Приобрести новые квартиры переселенцам помогает министерство социальной защиты населения Амурской области. Сертификаты на покупку квартир получили жители Тынды, Зейского района и Тындинского муниципального округа.

Напомним, получить выплату на покупку жилья взамен ветхого могут многодетные семьи, проживающие в зоне БАМа и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, то есть являются полностью дееспособными, а также дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. Кроме этого, в составе семьи не учитываются опекаемые дети.

Купить жилье благодаря социальной выплате можно не одно, а несколько. Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади ветхого помещения, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на члена семьи.

Выплата предоставляется в отношении одного жилого помещения, расположенного в зоне БАМа, однократно. Право на предоставление выплаты удостоверяется сертификатом.