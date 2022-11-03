Новым бизнес-омбудсменом Амурской области стал Игорь Радченко

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области назначили нового бизнес-омбудсмена. Распоряжение о вступлении в должность сегодня, 3 ноября, подписал глава региона Василий Орлов.

Теперь защищать права представителей бизнес-сообщества Приамурья будет 39-летний предприниматель и юрист Игорь Радченко. Ранее его кандидатуру согласовал Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и члены Совета по развитию малого и среднего бизнеса при правительстве Амурской области.

Игорь Радченко родился в Благовещенске. У него два высших образования: в 2005 году он окончил амурский государственный университет, а в 2014-м получил диплом Финансового университета при Правительстве РФ. Стаж в юридической сфере у Игоря Радченко составляет 17 лет, с 2018 года он является и предпринимателем. Также новоиспеченный бизнес-омбудсмен является членом общественной палаты Амурской области 4 и 5 созыва.

Игорь Павлович уже поставил основные задачи в работе – это защита и контроль прав и законных интересов предпринимателей, содействие в развитии сектора малого бизнеса, активное взаимодействие с деловыми объединениями региона, а также участие в формировании государственной политики в сфере предпринимательства.

- Бизнес-омбудсмен является важным звеном в цепочке коммуникации между предпринимательским сообществом и органами власти. Считаю, что сделать это взаимодействие эффективнее поможет работа в команде в формате Общественного совета на базе института Уполномоченного. Сформировать его необходимо из представителей бизнес-объединений, общественных активистов и профессионалов в правовом поле. В таком расширенном составе можно результативнее предлагать меры и разрабатывать новые решения для развития предпринимательства в регионе, - поделился Игорь Радченко.

Институт Уполномоченного в Приамурье действует с 2014 года. Эта должность оставалась вакантной больше полугода – после того, как предыдущий бизнес-омбудсмен Борис Белобородов досрочно сложил свои полномочия.

- В Амурской области зарегистрировано 44 тысячи предпринимателей и самозанятых. Отстаивать их интересы и выстраивать диалог с властями от их имени должен уполномоченный по защите прав бизнесменов. Важно, что при разработке инициатив он должен уметь находить баланс между интересами бизнеса и благополучием потребителей, а также стабильным функционированием других сфер экономики. Мы готовы поддерживать грамотно проработанные предложения, которые принесут практическую пользу, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.