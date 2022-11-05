Жительница Благовещенска выкинула всё имущество из чужого гаража и присвоила себе велосипед

Фото: УМВД РФ по Амурской области

В Благовещенске полицейские задержали 28-летнюю амурчанку. Женщина подозревается в краже и мошенничестве.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что увидела на своём гараже чужой замок. Когда она вскрыла бокс, то обнаружила пропажу велосипеда, комплекта автомобильных колес, детского самоката, туристического столика и кованного мангала.

Стоимость пропавшего имущества оценивается более чем в 46 тысяч рублей. Также незнакомый мужчина попытался вывезти и сам гараж, аргументируя тем, что недавно купил его.

По данному делу следователь МО МВД России «Благовещенский» провёл проверку и возбудил два уголовных дела по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

После полицейские выяснили, что в произошедшем виновата ещё и благовещенка 1994 года рождения. Её тут же задержали.

Оказывается гражданка думала, что гаражом никто не пользуется. Поэтому она спилила замок и вывезла оттуда чужое имущества. После женщина продала гараж, похищенный велосипед оставила себе, а всё остальное выбросила.

- Получив оплату, фигурантка уголовного дела вручила ему ключи от нового замка ворот, который перед сделкой самолично установила, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В содеянном задержанная призналась. Похищенный велосипед полицейские изъяли и возвратили законной владелице.