Почти 30 амурских инвалидов и семей с детьми-инвалидами улучшили жилищные условия

Социальная выплата на покупку или строительство жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов осуществляется в рамках Закона Амурской области «О социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области». Получателям выплаты, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года мера социальной поддержки предоставляется за счет средств федерального бюджета.

Инвалидам 1 и 2 группы и семьям с детьми-инвалидами, имеющими заболевания, включенные в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье после 1 января 2005 года, мера социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляется за счет средств областного бюджета.

Мера социальной поддержки предоставляется на покупку или строительство жилья. Получателям мер поддержки в апреле - мае текущего года вручены свидетельства о предоставлении выплаты, реализовать которые необходимо в течение шести месяцев со дня получения. Реализовать свидетельства амурчане могут путем приобретения на договорных условиях у любых физических или юридических лиц жилое помещение, в том числе индивидуальный жилой дом (часть дома), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в том числе в сельской местности (с учетом надворных построек, а также земельного участка, на котором расположен приобретаемый дом), а также заключать договор участия в строительстве. Дополнительно возможно использование собственных, заемных или иных средств.

Социальная выплата перечисляется на расчетный счет продавца (застройщика) жилого помещения министерством социальной защиты населения Амурской области. В этом году на это из федерального бюджета выделено 47,6 млн рублей. На эти средства удастся улучшить жилищные условия 26 амурчанам. 23 из них уже купили жилье.

В текущем году пять инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили социальные выплаты, выделенные из областного бюджета. На эти цели региональные власти направили 9,3 млн рублей. Все граждане (три инвалида и две семьи, имеющие детей-инвалидов) улучшили свои жилищные условия. Это жители Серышевского, Константиновского, Зейского и Михайловского районов.

Напомним, в Амурской области дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств областного бюджета предоставляется министерством социальной защиты населения области с 2018 года. В 2021 году на предоставление указанной меры социальной поддержки из областного бюджета выделено 9,8 млн рублей. На эти средства улучшили свои жилищные условия семь человек – жители Магдагачинского, Зейского и Благовещенского районов, а также пгт Прогресс и Шимановска.

В 2020 году жилищные условия улучшили девять инвалидов. На эти цели из областного бюджета потратили более 10 млн рублей. В 2019 мерой поддержки воспользовались 13 амурчан, а в 2018 году – 26 человек.