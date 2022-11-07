Неизвестные через мессенджеры собирают паспортные данные мобилизованных амурчан

Говорят, это нужно, чтобы выплатить мобилизованным по 150 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В чатах WhatsApp в Амурской области появились странны сообщения. Мужчина, представившийся «кадровиком из Екатеринославки», с помощью жены опубликовал фотографии с именами мобилизованных амурчан и попросил скинуть ему паспортные данные этих людей. По его словам, отправить данные нужно, чтобы получить единовременные выплаты в 150 тысяч рублей.

Амурчане не поверили незнакомцу и обратились в «Комсомолку» с просьбой разобраться в ситуации. Они также переслали аудиосообщения, присланные мужчиной. В них он говорит о том, что если родные не отправят ему паспортные данные мобилизованных до 10 ноября, те не получат единовременные выплаты.

Мошенничество в Сети заподозрили из-за характера сообщений, присланных неизвестным: в аудио он не гнушается нецензурной брани. При этом в одном из голосовых сообщений мужчина заявляет, что является «сотрудником МО РФ». МО РФ - это министерство обороны Российской Федерации.

Наш корреспондент обратился за комментарием в прокуратуру Амурской области. Там объяснили: без проверки нельзя однозначно сказать, столкнулись амурчане с мошенничеством или нет. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули:

- Паспортные данные являются персональными данными гражданина, поэтому пересылать их посредством мессенджера WhatsApp мы не рекомендуем.

Интересно и то, что по информации правительства Амурской области, данные мобилизованных для назначения выплат собирают органы соцзащиты. На сайте министерства социальной защиты региона, в свою очередь, говорится:

«Единовременная региональная выплата в 150 тысяч рублей носит беззаявительный характер. Министерство социальной защиты населения Амурской области, взаимодействуя с воинскими частями, самостоятельно формирует списки получателей выплаты».

Возникает вопрос: причём же тут тогда «кадровик из Екатеринославки»? Это предстоит выяснить правоохранительным органам.