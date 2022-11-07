Благодаря нацпроекту в Райчихинске создали зону отдыха

Сквер имени Гагарина преобразился и стал комфортным местом для прогулок. На его обновление потратили более шести миллионов рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов.

В ходе благоустройства в сквере имени Гагарина сделали пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установили лавочки и урны, оборудовали детский игровой комплекс, пешеходный мост укрепили габионами.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в этом году в Райчихинске завершилось благоустройство не только общественной территории, но и двора многоквартирного дома по адресу ул. Пионерская 58.

В прошлом году участие в национальном проекте позволило оборудовать специализированное место для занятия велоспортом – памп-трек и привести в порядок детскую площадку. На это потратили 4,6 миллиона рублей.

Кроме этого, в прошлом году комфортнее стало во дворах трёх многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Литовченко,5 и ул. Литовченко,7 ул. Озёрная,52.

Годом раннее благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» начато благоустройство городского парка. Также в городе благоустроили три двора многоквартирных домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы.

Напомним, в этом году в Приамурье благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.