Водитель слетевшей в кювет иномарки погиб в Приамурье

Фото: соцсети

Очередная смертельная авария произошла в Амурской области. На дороге «Благовещенск-Гомелевка» иномарка слетела в кювет. Погиб водитель автомобиля.

ДТП произошло сегодня днем, 7 ноября. По информации Госавтоинспекции Амурской области, это случилось на 117 км автодороги «Благовещенск – Гомелевка». В нем пострадал мужчина автомобиля Infiniti FX-35. Водитель 1978 года рождения скончался.

Пока подробности аварии неизвестны. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Между тем амурчане обсуждают аварию в соцсетях. Появились предположения, что мужчина умер до самого ДТП.

- На трассе Благовещенск - Гомелевка, между Михайловкой и поворотом на Поярково, произошло смертельное ДТП. Со слов очевидцев, водитель скорее всего умер еще до того , как слетел с трассы, - пишут в пабликах.