Сварщикам переломало кости во время работ в Приамурье

Фото: Ахмадуллин Дмитрий

В Приамурье двум сварщикам переломало кости при стыковке труб. Несчастный случай на производстве произошел в Тындинском районе. В больницу с серьезными травмами доставили двух мужчин, сообщают в Федерации профсоюзов Амурской области.

- Электросварщиков задела труба, в результате чего оба получили переломы костей. Мужчин доставили в Сковородинскую больницу, где им была оказана помощь, - рассказали в Федерации.

Обстоятельства происшествия выясняются. Расследованием несчастного случая на производстве занимается комиссия при Государственной инспекции труда. В ней принимает участие и амурская Федерация профсоюзов.