Цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо в Поярково

Фото: БУЛАТОВ Алексей

В Поярково цирковой медведь укусил ребенка за плечо. ЧП произошло, когда мальчик фотографировался с животным.

По данным Следственного комитета по Амурской области, цирковая труппа приехала в село во время гастролей. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и участников цирковой труппы. Жизни и здоровью ребенка больше ничего не угрожает. Мальчика осмотрел врач, сейчас малыш находится дома.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.

Специалисты прокуратуры Амурской области рассказали, что они организовали собственную проверку. По предварительной информации, во время съемки медведь находился без намордника в сопровождении дрессировщика.