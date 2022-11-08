Цирковой медведь укусил 7-летнего мальчика за плечо в Поярково

Фото: БУЛАТОВ Алексей
В Поярково цирковой медведь укусил ребенка за плечо. ЧП произошло, когда мальчик фотографировался с животным.
По данным Следственного комитета по Амурской области, цирковая труппа приехала в село во время гастролей. По факту случившегося сейчас проводится проверка.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и участников цирковой труппы. Жизни и здоровью ребенка больше ничего не угрожает. Мальчика осмотрел врач, сейчас малыш находится дома.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.
Специалисты прокуратуры Амурской области рассказали, что они организовали собственную проверку. По предварительной информации, во время съемки медведь находился без намордника в сопровождении дрессировщика.