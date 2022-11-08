Хоккейные коробки закупили для городов и поселков Приамурья за счет областного бюджета

Большую часть хоккейных коробок уже доставили в города и районы области. В некоторых местах оборудование уже установили и готовятся к заливке.

- 22 хоккейные коробки закупили для городов и поселков области за счет областного бюджета, на это мы выделили около 44 миллионов рублей, - рассказал губернатор Василий Орлов. – Приобретали коробки исходя из потребности муниципалитетов. Предварительно собрали информацию, где в них нуждаются и, что немаловажно, готовы их обслуживать: подвести освещение, оборудовать раздевалки, заливать лед и поддерживать его в хорошем состоянии.

В Ивановском муниципальном округе хоккейную коробку установили на недавно отремонтированном стадионе, вблизи общеобразовательной и спортивной школы.

- У нас была старая пластиковая коробка. На морозе она становилась хрупкой и со временем пришла в негодность. Новую хоккейную площадку мы уже подготовили к заливке. Начать ее планировали уже на этой неделе, но из-за теплой погоды решили сдвинуть на вторую половину ноября, - рассказал начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту Ивановского муниципального округа Павел Левчук.

В Шимановске также готовятся к заливке катка. Хоккейную коробку там установили на территории 3-го отделения «Амурского технического колледжа». Ее планируют использовать не только для массового катания, но и открыть на ней отделение детского хоккея.

- Установка хоккейных коробок в районах – это еще и вопрос безопасности. Я тоже был ребенком и знаю, что в отсутствии специализированных мест для катания дети с коньками идут на ближайший водоем, как только на нем замерзнет лед. Это может быть чревато несчастными случаями. Поэтому важно оборудовать катки в как можно большем количестве населенных пунктов, - отметил министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

Всего по итогам прошлого года в области было подготовлено больше 200 сезонных катков. Кроме этого, амурчане могли покататься на крытых ледовых аренах с искусственным льдом.