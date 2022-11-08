Более 360 амурских детей-сирот уже обеспечили жильем в этом году

Амурчане, оставшиеся без попечения родителей, получают жилищные сертификаты, переезжают по договору специализированного найма в готовые квартиры, а также ждут новоселья в новостройках.

В этом году на улучшение жилищных условий амурчан, оставшихся без попечения родителей, выделено более одного миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. В Приамурье обеспечение жильём детей-сирот осуществляется по трём направлениям: обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты, приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению.

На обеспечение жильём из специализированного жилищного фонда в этом году из федерального и областного бюджетов выделено 359,5 миллионов рублей. Обеспечить жильём из специализированного жилищного фонда в этом году планируется более 180 амурчан из числа детей-сирот. Все они до конца текущего года получат квартиры по договору специализированного найма.

500,7 миллионов рублей в этом году региональные власти потратили из областного бюджета на жилищные сертификаты детям-сиротам. Такая мера поддержки в Амурской области действует с 2020 года по поручению главы региона Василия Орлова.

В этом году жилищные сертификаты уже реализовали 184 человека. Всего обладателями жилищных сертификатов в 2022 году стали 185 амурчан, проживающих в 22 муниципалитетах Приамурья. Купить жильё они могли в любом населённом пункте региона вне зависимости от места включения их в список в качестве нуждающихся в жилье. Еще 1 гражданин из числа детей-сирот до 03 декабря приобретет жилье в собственность.

Еще один механизм, направленный на обеспечение жильём детей-сирот, начал функционировать в прошлом году. Тогда в Приамурье администрация города Благовещенска впервые заключила муниципальный контракт на приобретение 20 квартир в многоквартирном доме, строительство которого планируется к завершению в ноябре текущего года. В связи с чем, у 20 амурских сирот, включенных в список по городу Благовещенск, в конце текущего года появится возможность переехать в новостройку.

В 2022 году на приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению, направлены средства областного бюджета в размере 159,4 млн. рублей, что позволит в последующем обеспечить жильем 95 граждан из числа детей-сирот, из них по территориям: город Благовещенск (20 кв.), Бурейский МО (15 кв.), Октябрьский район (28 кв.), Серышевский район (1 кв.), Сковородинский район (31 кв.). Многоквартирные дома будут сданы в 2023-2024 гг.

В прошлом году региональные власти обеспечили жильём 382-х детей-сирот. На это потратили из областного и федерального бюджетов 774,4 миллиона рублей, из них 263,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 511,2 миллиона рублей – средства областного бюджета.