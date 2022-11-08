Стало известно, какие дороги в отремонтируют в 2023 году в Благовещенске

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Мэрия уже готовится к дорожной кампании следующего года. В администрации рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году.

Так, в порядок приведут дороги на Горького, Тепличной и Лазо. Об этом рассказал мэр амурской столицы Олег Имамеев в ходе пресс-тура, который посвятили окончанию дорожно-строительного сезона. В маршрут вошли улицы Ленина, Мухина, Красноармейская, Горького и Игнатьевское шоссе.

Особое внимание уделили перекрестку Горького-Лазо. В этом году проезжую часть отремонтировали от Театральной, не доходя до Лазо. Инженерные сети заменили на участке до Пушкина. В следующем году здесь сформируют развязку, которая будет принимать транспорт с нового моста через Зею. Чтобы увеличить пропускную способность, еще одна развязка появится на улице Лазо.

- Особенность перекрестка Горького – Лазо в том, что именно здесь будут «разводиться» потоки транспорта. На основании проектных решений в следующем году будут выполнены работы по устройству этого участка с асфальтированием отрезка Горького до места стыковки с новым мостом. В этом году мы предварительно отремонтировали здесь все сети. Вторым проектным решением будет развязка по улице Лазо в районе Северной и на Октябрьской с выходом на Театральную, Чайковского. Здесь также разрабатывается ПСД, в том числе, с проектом ремонта моста через Бурхановку, – рассказал о планах Олег Имамеев.

В следующем году в рамках поручения губернатора Василия Орлова сделают комфортным и безопасным путь к новой школе на 1500 мест. Благоустроят участок улицы Тепличной между Игнатьевским шоссе и Воронкова. Дорогу заасфальтируют, обустроят тротуары и освещение, оборудуют два пешеходных перехода.

Продолжится ремонт тротуаров, модернизация освещения и будут установлены новые светофоры. Электронные регулировщики появятся по улице Новой в районе пересечения с Амурской и Горького, где пролегает путь многих ребят в школу, а также в районе кольцевой развязки на Театральной.

В целом в 2022 году в городе отремонтировали четыре крупных участка городских магистралей. Улицу Горького от Театральной до Лазо, Ленина от Шимановского до Театральной и между Св. Иноккентия и Шевченко, Игнатьевское шоссе от улицы Дорожников в сторону Мухина, Мухина между Зейской и Пролетарской.

В амурской столице отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров тротуаров, установили светофоры на перекрестке Б. Хмельницкого – Ломоносова и на улице Драгошевского, отремонтировали 8 участков с парковками, подъездами и тротуарами социальных учреждений, обновили порядка 2,5 км ливневой канализации, оборудовали дополнительные автопарковки, заменили остановочные павильоны и провели другие работы.