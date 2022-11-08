В Благовещенске скончался депутат городской Думы Георгий Попов

Фото: гордума Благовещенска

Не стало депутата Благовещенской городской Думы Георгия Попова. Об этом сообщили в пресс-службе органа власти. Георгий Анатольевич Попов скончался 7 ноября.

- С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти нашего коллеги, депутата Благовещенской городской Думы Георгия Анатольевича Попова, – говорится в сообщении.

Георгий Попов родился в 1978 году в Благовещенске. В 1999 году окончил ГПАОУ «Благовещенский политехнический колледж» по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобилей». В 2011 году завершил обучение в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет». В 2014 окончил профессиональную переподготовку в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров при ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» по направлению «стратегический менеджмент».

Являлся генеральным директором ООО «Аварийная диспетчерская служба» и ООО «Коммунальное сетевое предприятие». Отобрался в городскую Думу как депутат партии «Единая Россия» от округа № 7.

Был женат, воспитывал трех детей.

Председатель и депутаты Благовещенской городской Думы выразили соболезнования родным и близким Георгия Анатольевича. Прощание состоится в четверг, 10 ноября, с 14.00 до 15.00 в ритуальном зале по адресу: улица Тенистая, 103/1.