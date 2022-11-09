В этом году региональные власти выделили 1,8 млн рублей на капитальный ремонт жилья сиротам

В восьми квартирах, которые ремонтируют в этом году проживают девять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в одной из ни х проживают брат с сестрой). Все жилые помещения обновляют капитально: приводят в порядок потолки, стены, пол, а также меняют окна и двери.

Работы завершены уже в семи жилых помещениях у восьми детей-сирот, проживающих в Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Белогорском и Ивановском муниципальных округах.

По одной квартире в Благовещенске найден подрядчик для выполнения ремонтных работ. Их планируют завершить до начала декабря.

Напомним, право на дополнительную меру социальной поддержки в виде проведения текущего или капитального ремонта жилых помещений за счет средств областного бюджета имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся собственниками расположенных на территории области жилых помещений. Отремонтировать жилье при помощи государства амурчане могут один раз.

Провести работы можно только в одном доме или квартире. При наличии в собственности нескольких жилых помещений – по выбору собственника жилого помещения.

При этом жилое помещение должно быть в собственности исключительно у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году на ремонт жилья сиротам было выделено 3 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок 11 квартир, в которых проживают 12 детей-сирот. Годом ранее ремонт прошел в 14 жилых помещениях, где проживают 15 детей-сирот. На это потратили 2,7 миллиона рублей.