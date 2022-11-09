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НовостиОбщество9 ноября 2022 2:34

В Благовещенске скончался экс-замминистра экономического развития Приамурья Виктор Одородько

Он ушел из жизни после болезни
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: министерство экономического развития

Фото: министерство экономического развития

После продолжительной болезни 6 ноября скончался бывший заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Виктор Андреевич Одородько. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Виктор Андреевич умер в Благовещенске в возрасте 65 лет. Он родился в 1957 году в Хабаровске. Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности «инженер-механик». Работать начал с должности инженера-технолога Новосибирского электровакуумного завода. Работал инструктором, а затем заведующим промышленно-транспортного отдела Ленинского райкома КПСС. Затем несколько лет был заместителем директора Благовещенской швейной фабрики по коммерческим вопросам.

В администрацию Амурской области пришел в 1994 году. Этой работе Виктор Андреевич посвятил 27 лет. Прошел путь от главного специалиста отдела до заместителя министра. В течение девяти лет курировал работу топливно-энергетического комплекса всего региона. Руководил штабом по обеспечению безопасности электроснабжения.

- Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области выражает соболезнования родным и близким Виктора Андреевича. Светлая память настоящему профессионалу своего дела, - сообщили в пресс-службе.

Прощание с Виктором Андреевичем состоится 10 ноября с 12.00 до 12.30 в ритуальном зале по адресу Красноармейская, 103.