В Благовещенске перекроют дорогу у ж/д вокзала из-за прибытия поезда Деда Мороза

Фото: ОБЕРЕМЧЕНКО Николай

В Благовещенске перекроют дорогу у железнодорожного вокзала. Это связано с прибытием поезда Деда Мороза, который приедет в областную столицу в субботу, 12 ноября. В связи с этим на день перекроют участок 50 лет Октября.

Перекрытие проезжей части запланировано на улице 50 лет Октября между Тополиной и Станционной. Участок будет недоступен для автомобилистов весь день - с 08.00 до 18.30.

Как сообщает администрация, временное ограничение движения не отразится на работе общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 2к и №30 будут ходить по расписанию.

- Просим водителей личного автотранспорта быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты, - обратились к жителям в мэрии города.

Напомним, в Приамурье прибыл поезд Деда Мороза. 4 ноября его уже встречали в Тынде и поселке Чильчи. Уникальный состав из 19 вагонов также остановится в Белогорске, Сковородине, Ерофее Павловиче и Благовещенске.

На экспозиции горожане увидят резиденцию Деда Мороза, вагон-ресторан, вагон-лавку, «сказочную деревню». Дети и взрослые смогут посетить уникальный состав, посмотреть спектакль или поучаствовать в играх.

Время работы выставки в Благовещенске 12 ноября - с 11.10 до 18.05.