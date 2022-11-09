Нацпроект «Демография» помогает создавать дополнительные «бюджетные» места в частных детсадах Приамурья

Частные детские сады Благовещенска осваивают субсидии министерства образования и науки Амурской области, которые учреждения получили в рамках конкурсного отбора. Цель этой поддержки – создание новых мест для дошкольников младшего возраста и сокращение очереди в муниципальные детские сады.

- Нацпроект «Демография» помогает нам создавать дополнительные «бюджетные» места в частных детских садах области. Стоимость родительской платы за них максимально приближена к цене государственных. До конца года будет создано 65 мест, - отметил губернатор Василий Орлов. - Детей в возрасте от 1,5 до 3 лет примут четыре организации дошкольного образования. В общем они получили субсидии в размере восьми миллионов рублей. На полученные средства приобретается мебель, посуда, постельное белье, интерактивное оборудование для развития детей, игрушки и многое другое.

На сегодняшний день очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет сохраняется только в областном центре. Для ее ликвидации предусмотрена еще одна мера. Третий год подряд из областного бюджета направляется финансирование, на средства которого родители Благовещенска, чьи дети не получили путевки в муниципальный детский сад, имеют право на получение сертификата для устройства ребенка в частное дошкольное учреждение. Номинал одного сертификата – 10 тысяч рублей. Он выдается единожды, однако пополняются средства в течение того периода, пока ребенок не получит путевку в муниципальный детский сад (очередь за ребенком сохраняется).

Кроме того, проблема нехватки мест в детских садах в Амурской области решается и за счет строительства дошкольных образовательных организаций. Так, в этом году в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы «Стимул» завершены работы по строительству двух детских садов (для детей в возрасте 1,5-3 лет): в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в селе Чигири Благовещенского района на 120 мест.