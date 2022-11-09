Что можно заказать в дизайн-студии «Точка» в Благовещенске?

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Мы сталкиваемся с работой дизайнеров ежедневно и даже не задумываемся об этом. Каждый из нас оценивает блюда по красочному меню в кафе, решает, оставить ли ему каталог той или иной компании, позвонить ли по телефону на баннере рядом с домом. Всё это труды специалистов, а пристанище лучших из них - студия «Точка» в Благовещенске.

Студия дизайна Благовещенск

В Благовещенске открылась дизайн-студия «Точка», которая уже насчитывает более 1500 выполненных заказов и обширное портфолио. Специалисты готовы взяться за любой заказ и сделать креативный и продающий дизайн ваших товаров и услуг даже из одной точки.

Студия «Точка» - это место, где работают настоящие профессионалы, которые сталкивались с самыми разноплановыми задачами: сувенирная продукция, наружная реклама и даже дизайн и вёрстка книг.

Сувениры Благовещенск

Дизайн и разработка логотипа и сувенирной продукции занимает отдельное место в портфолио студии «Точка». Такие проекты универсальны и могут пригодиться как крупному бизнесмену, так и самозанятому. А иногда и обычные люди, не связанные с предпринимательством, хотят разработать дизайн кружки, дизайн футболок, подарочный пакет и многое другое к семейному торжеству. Варианты подобных работ присутствуют в портфолио «Точка», а дизайнеры студии реализуют самые смелые пожелания клиента.

Работа с кафе Благовещенск

Красочными меню Благовещенск может действительно побаловать любого посетителя общепита. Именно меню может пробудить аппетит и привлечь внимание к тому блюду, на которое раньше человек бы даже не посмотрел.

Разработкой главного атрибута общепита также занимается дизайн-студия «Точка». В портфолио представлен пример меню ресторана в Благовещенске. Кстати, «Точка» работает не только с дизайном, но и вёрсткой, так что клиент получает полностью готовый продукт.

Печать книги Благовещенск

Вы писатель, который создал гениальный роман, или учёный, который накопил огромное количество интересной информации? Печать книги с индивидуальным дизайном с лёгкостью перестанет быть мечтой и воплотится в реальность. И неважно, художественное это произведение, фотопроект, собрание научных статей или сборник стихотворений – дизайн-студия «Точка» поможет сделать красивым, ярким и продающимся любое издание.

В портфолио студии есть пример дизайна и вёрстки книги для краеведческого проекта, а также для информационных бюллетеней и журналов.

Наружная реклама и приятные мелочи

Дизайн наружной рекламы и полиграфии для любого вида бизнеса – внушительная часть работы специалистов студии. Городские билборды или этикетки, стаканчики для кофе или листовки, наклейки или значки – всё это помогает компаниям города развиваться и привлекать новых клиентов. А дизайнеры студии «Точка» создают рекламу, на которую обязательно обратят внимание.

В портфолио есть примеры даже подарочной и наградной продукции для предпринимателей. Но и обычным горожанам, а также творческим коллективам Благовещенска и объединениям по интересам могут быть полезны приятные мелочи, например дизайн открытки, значки со своим дизайном, сертификаты, печать визиток и многое другое.

Чтобы поближе познакомиться с портфолио, переходите на официальный сайт дизайн-студии «Точка» в Благовещенске, пролистайте каталог, изучите прайс, и вы убедитесь – лучшего варианта вам не найти! Чтобы оформить заказ, звоните: 8-909-895-21-28.

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