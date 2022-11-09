Автобусы снова начнут ходить по улице Горького в Благовещенске

Фото: архив КП
В Благовещенске автобусы возвращаются на свои прежние схемы движения по улице Горького. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Возвращение к стандартным маршрутам связано с завершением дорожных работ. Улицу Горького открыли на участке между Лазо и Чайковского. Теперь автобусы могут ездить по новому асфальту.
Напоминаем схемы движения общественного транспорта, которые станут актуальны с завтрашнего дня, 10 ноября.
Маршрут № 5:
ул. Лазо – ул. Горького – ул. 50 лет Октября – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут № 24:
ул. Амурская – ул. Лазо – ул. Горького – ул. Театральная – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут № 25:
ул. Театральная – ул. Горького – ул. Лазо – ул. Амурская – далее по утвержденному маршруту.
Маршрут № 31:
ул. Ленина – ул. Первомайская – ул. Амурская – ул. Лазо – ул. Горького – ул. Чайковского – далее по утвержденному маршруту.