Стоимость квадратного метра жилья в Амурской области превысила 118 тысяч рублей

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В Амурской области снова выросли цены на жилье. Свежие данные опубликовала Амурская служба статистики. По итогам третьего квартала 2022 года, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья выше 118 тысяч рублей, на вторичном рынке – 113 тысяч рублей.

По сравнению со вторым кварталом 2022 года цены в новостройках выросли на 2,5%, а на вторичном – на 2,7%.

Кроме того, специалисты ведомства проанализировали темпы строительства жилья в Приамурье. За девять месяцев этого года в регионе сдали 3171 новую квартиру. Общая площадь введенного жилья составила 262,1 тысячи квадратных метров. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. За девять месяцев 2021 года в области построили 1227 квартир общей площадью 105,1 тысячи «квадратов».

Больше всего жилья построили в Благовещенском районе. В амурской столице сдали почти треть от всего жилья - 32,7%. Лидирующие позиции занимают города Белогорск и Свободный. Там сдали 29,9 и 22,5% жилплощади соответственно.

Опережают Приамурье по темпам строительства четыре региона ДФО: Приморский край, Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. Меньше, чем в Амурской области, построили в Бурятии и Забайкальском крае.