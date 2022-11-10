Пять дворов в Зее превратились в современные детско-спортивные площадки

В рамках программы «1000 дворов» в Зее преобразились дворовые территории по следующим адресам: микрорайон Светлый,6; микрорайон Светлый,61; микрорайон Светлый,72 -73; микрорайон Солнечный,13-15; переулок Школьный, 110-111-112.

Там установили игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы. На это потратили 33,2 миллиона рублей, выделенные из федерального и областного бюджетов. Сейчас комиссия принимает работы.

Напомним, всего в Амурской области в этом году в рамках программы «1000 дворов» предстояло сделать 99 дворовых территорий в девяти муниципалитетах. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 674 миллиона рублей.

Реновацию тысячи дворов в населённых пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя Правительства России – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета.

Узнать подробнее о программе «1000 дворов» можно на интерактивной карте, размещенной на сайте Ситуационного центра по вопросам городской среды -sc.amururban.ru.

Контролировать ход исполнения программы и качество работ поставлена задача Ситуационному центру по вопросам городской среды. Отдельной задачей Центра станет взаимодействие с жителями — ответы на вопросы о программе, сбор отзывов и замечаний во время проведения работ подрядчиками. Задать интересующие вопросы граждане могут в группе @amururbanSC_Chat мессенджера Телеграм