Озвучена причина гибели рабочего на карьере в Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

В Приамурье назвали причину гибели рабочего на карьере в Серышевском районе. Об этом рассказали в региональной федерации профсоюзов.

Происшествие случилось в сентябре. Тогда во время проведения работ в карьере обрушился песок. Природный материал рухнул на фронтальный погрузчик. Погиб водитель спецтехники.

В федерации профсоюзов отметили, что по этому факту проводилось расследование, сейчас оно завершено. Случай признали связанным с производством.

- В результате расследования было установлено, что основной причиной, вызвавшей несчастный случай, явилась неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

Семье погибшего выплатят пособие. В отношении работодателя мужчины возбуждено административное дело.