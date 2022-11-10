Расклейщики рекламы попали на камеры в Благовещенске

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске снова портят остановки общественного транспорта. Камеры видеонаблюдения сняли расклейщиков объявлений.

По информации администрации Благовещенска, камеры «поймали» двух молодых людей. Несколько дней мужчины наклеивали рекламные листовки в том числе, на новые остановки, которые появились на улицах города совсем недавно.

Первый случай камеры зафиксировали в воскресенье, 6 ноября, второй – накануне, 9 ноября. Пострадали павильоны на улице Калинина возле поликлиники №1 и в районе сквера «Бабочка».

Мужчины расклеивали рекламу распродажи верхней одежды, которую в Благовещенск привезла иногородняя компания. Напомним, в отношении этой организации уже составили девять протоколов за расклейку объявлений. По каждому из них предпринимателю грозит штраф: от 15 до 50 тысяч рублей. В целом это до 450 тысяч рублей. Решение будет принято на заседании городской административной комиссии.

Для расклейщиков штраф предусмотрен меньше - до 5 тысяч рублей по каждому факту расклейки.

Предпринимателям напоминают о законных местах для расклейки: это рекламные тумбы, щиты на фасадах жилых домов. Кроме того, бизнесменов призывают пользоваться цивилизованными методами рекламы, например, публиковать объявления в интернете, чтобы избежать визуального шума на улицах города.