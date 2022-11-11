Водитель сбил подростка в Новобурейском, девочка в больнице

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Авария с подростком произошла в Новобурейском. На дорогу выскочила 15-летняя девочка, и ее сбила машина. Ребенка с травмами доставили в больницу.

По информации Госавтоинспекции по Амурской области, ДТП случилось вчера, 10 ноября, в 13.50. предварительно известно, что 56-летний водитель автомобиля Nissan Note наехал на девочку-пешехода 2007 года рождения. Она внезапно вышла на проезжую часть в неположенном месте. В результате подросток получил травмы, девочку доставили в больницу.

В УМВД Амурской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ОБНОВЛЕНО 11.11.2022 в 10.38

Прокуратура Бурейского района взяла на контроль расследование уголовного дела. Девочка получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице, медики оказывают ей необходимую помощь.

На контроле прокуратуры также находится выяснение обстоятельств и расследование уголовного дела по факту аварии.

Ранее прокуратура назвала самые опасные перекрестки в Благовещенске, на которых чаще всего происходят аварии. В список вошли пересечения улиц Октябрьской – Калинина, Калинина – Красноармейской, Калинина – кольцевой развязки.