Несколько улиц остались без электричества в Благовещенске

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В Благовещенске несколько улиц в микрорайоне Благовещенска остались без света. Об этом в редакцию сообщили читатели.

- Район 25-ой школы без света, школа тоже. Возможно, нет электричества и в детском саду №68, - написала жительница города Ольга.

В «Амурских коммунальных системах» рассказали, что без электроэнергии временно остались объекты, ограниченные улицей Дьяченко, Игнатьвским и Новотроицким шоссе.

- Вышел из строя кабель электроснабжения. По оценкам специалистов, на восстановление электроснабжения потребуется около 4 часов, - прокомментировали ситуацию в АКС.

ОБНОВЛЕНО 11.11.22 в 13.06

В администрации сообщают, что в микрорайоне Благовещенска временно не работают светофоры. Из строя вышел кабель на подстанции «Новая». От электроснабжения отключены потребители в районе второго микрорайона, на Калинина – Новотроицком шоссе – Игнатьевском шоссе – Дьяченко. Не работают светофоры на перекрёстках Дьяченко – Институтская, Новотроицкое шоссе –Институтская.

Ремонтные работы проводит бригада дирекции по электроснабжению ООО «АКС».

Водителям следуют быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию.

Напомним, в середине октября в Благовещенске возникли проблемы с электричеством из-за повреждения кабеля строителями. Об этом рассказали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Электрическую сеть испортили строители, которые укладывали асфальт и бордюрный камень в районе перекрестка улиц Ленина и Островского. Инцидент зафиксировали в конце августа. Кабель был поврежден в трех местах.