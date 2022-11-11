Семьям мобилизованных амурчан помогут психологи

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Амурские волонтеры помогают семьям мобилизованных. Они поддерживают с домашними делами, поздравляют в дни рождения, собирают вещи и даже дрессируют домашних питомцев. Только люди сталкиваются и с психологическими сложностями.

После начала мобилизации во многих семьях повысился уровень тревожности. Это коснулось как детей, так и взрослых. Беспокойство перерастает в новые детские страхи, вызывает негативные мысли. Порой мама не может справиться со своими эмоциями, чем сильно пугает детей, или наоборот подавляет все тревоги, что плохо сказывается на состоянии женщины и психологическом климате дома.

Чтобы помочь справиться с моральными трудностями, служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным представителям детей, которая работает при Институте развития образования, организовала бесплатные консультации для семей мобилизованных, где воспитываются дети 18 лет.

- На безвозмездной основе мы оказываем консультативную помощь семьям мобилизованных. Людей готовы выслушать психологи, клинические психологи, юристы и многие другие специалисты. Обратиться к нам можно из любой точки Амурской области, - отмечают специалисты службы. - Психологи помогут детям и родителям, у которых возникают проблемы с тревожностью на фоне нынешней ситуации.

Запросы, с которыми можно обратиться за помощью, разнообразны: тревожность, состояние паники, негативные мысли, детские и взрослые страхи. Специалисты дадут совет, как взять себя в руки и вернуть себе и ребенку позитивный настрой, объяснят, почему нельзя держать все эмоции в себе и к чему это может привести.

Психологическую поддержку можно получить из любого населенного пункта по телефонам: 8 (4162) 226-247, 8 (4162) 226-282.