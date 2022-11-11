67-летний пассажир погиб в аварии в Амурской области

Водитель одной из машин доставлен в больницу. Фото: ГИБДД Амурской области

В Амурской области 11 ноября произошло уже второе смертельное ДТП. На дороге в Магдагачинском районе столкнулись два автомобиля, пассажир одного из них скончался на месте.

По информации ГИБДД Амурской области, машины столкнулись в 10.15 утра в пятницу, 11 ноября. Марки автомобилей: Toyota Land Cruiser и Hino Ranger.

Пассажир первой машины 1955 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте. Также серьёзно пострадал водитель второго автомобиля 1969 года рождения - его доставили в больницу.

Причины аварии пока не озвучены, сотрудникам полиции ещё предстоит установить все обстоятельства.

В Сети предполагают, что причиной могли оказаться погодные условия: 11 ноября по Амурской области прошел сильный снегопад. О нем заранее предупреждал министр транспорта Приамурья Александр Зеленин - он просил водителей быть осторожнее на дорогах.

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