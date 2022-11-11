Жилой комплекс в Северном микрорайоне Благовещенска назовут «Зея парк», продажи уже открыты

По проекту дома будут выглядеть так. Фото: ГК «ПИК»

В Благовещенске готовится к застройке Северный микрорайон. Возводить здания там будет столичная Группа компаний «ПИК». Несмотря на то, что стройка ещё не началась, компания уже открыла продажу квартир.

В компании рассказали, что новый жилой комплекс будет называться «Зея парк». Он расположится на пересечении улиц 50 лет Октября и Шафира. В первую очередь возведут четыре дома высотой 9 и 16 этажей. Продажи открыты во втором и третьем корпусах жилого комплекса.

- Площади квартир — от 19,8 до 83,8 м2. Доступны разные планировки — например, есть квартиры с кухнями-гостиными, гардеробными и двумя санузлами, - рассказали в компании.

Там же уточнили, что жильё будет сдаваться с предчистовой отделкой.

Цены начинаются от 3,1 млн рублей, столько просят за студию площадью 22 «квадрата». Квартир меньше и, соответственно, дешевле, в продаже нет - на официальном сайте «ПИК» сообщается, что в наличии осталось всего 17 квартир.

Также компания проинформировала, что в квартале, помимо собственных домов, возведут школу и детский сад. Строительством детсада займётся город.