По нацпроекту капитально отремонтировали Дом культуры в амурском селе

Открытие обновленного Дома культуры запланировано на начало декабря фото: правительство Амурской области

Учреждение культуры полностью преображается в селе Пригородное. До этого здесь был только косметический ремонт за счет местного бюджета.

В здании Дома культуры завершены работы по капитальному ремонту. В рамках национального проекта «Культура» на ремонт учреждения потратили 24,9 миллиона рублей.

Специалисты провели работы по ремонту крыши, замене инженерного оборудования (отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация) внутренней отделке всех помещений, а также обновили фасада. Теперь в Доме культуры не только новый ремонт, но и современная мебель.

На оснащение учреждения культуры из местного бюджета потратили более 1,5 миллиона рублей. На эти средства закупили новые кресла в зрительный зал. Сейчас обновляют одежду сцены.

Открытие обновленного Дома культуры запланировано на начало декабря, сообщает правительство Амурской области.

Напомним, в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в этом году модернизируют и школы искусств в Прогрессе и в Райчихинске. Национальный проект «Культура» позволил продолжить строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа и модернизировать библиотеки.

В этом году модельными стали учреждения в городах Благовещенск и Белогорск, в селах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района библиотеки. Этот же статус в этом году получит и библиотека в Свободном.

На обновление восьми библиотек в этом году выделено 45 миллионов рублей, выделенных из средств областного и федерального бюджетов. В прошлом году по нацпроекту «Культура» в области обновили восемь библиотек: две в Благовещенске, по одной в Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.

Масштабные преобразования благодаря нацпроекту прошли в Амурском областном театре кукол. В ходе капитального ремонта здесь отремонтировали помещения и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

В ходе нацпроекта «Культура» в прошлом году прошел ремонт Домов культуры в селах Константиновка, Жариково и Поляна. Кроме этого, в 2021 года по нацпроекту «Культура» три детские школы искусств были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой, а в Белогорске на базе «Центра культурного развития им. В.М. Приемыхова» в конце года заработал виртуальный концертный зал.

Для справки: национальный проект «Культура» в Амурской области реализуется с 2019 года. В 2020 году на него потратили 58,9 миллионов рублей.

В 2021 году объем финансирования был увеличен до 221,6 миллионов рублей. В 2020 году нацпроект «Культура» позволил региону приобрети пять автоклубов, помог отремонтировать сельский Дом культуры в селе Толстовка Тамбовского района. Кроме этого были модернизированы две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе.