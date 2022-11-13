В Благовещенске завершили ремонт одной из главных автомагистралей

Подрядчик заменил асфальт и ветхие сети коммуникации

В администрации Благовещенска отчитались о завершении ремонта Игнатьевского шоссе. Во время работ на одной из главных магистралей города заменили более 42 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установили более четырёх тысяч метров бордюров и 118 дорожных знаков.

Также подрядчик позаботился о ветхих подземных коммуникациях – на участке заменили более 200 метров сетей водоотведения и водоснабжения, а также 50 метров ливневой канализации.

– Это важная для города магистраль, въездная. Большой объём работ в этом году на Игнатьевском шоссе был выполнен. Велись, в том числе, работы по ремонту подземных инженерных коммуникаций. С ремонтом сетей связано и увеличение сроков строительства. Эти работы важно провести, чтобы потом не получать проседаний, провалов на уже отремонтированных участках, – отметил Олег Имамеев во время выездного совещания.