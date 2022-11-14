Больше 270 амурских семей получили региональный маткапитал при рождении третьего ребенка

Региональный материнский капитал при рождении третьего или последующего ребенка амурские семьи получают с 2011 года.

- В этом году 272 амурские семьи получили региональный маткапитал при рождении третьего ребенка. 198 из них воспользовались средствами. Кто-то реализовал всю сумму сразу, кто-то тратит постепенно, например, в качестве оплаты детского сада. В общем, семьи реализовали 18,7 миллиона рублей, – рассказал Губернатор Василий Орлов. – Размер регионального маткапитала – 100 тысяч рублей.

Региональный материнский капитал семьи могут потратить на приобретение квартиры, на строительство или реконструкцию дома. Также семья может компенсировать затраты, которые она понесла ранее, построив или реконструировав дом. Кроме этого, средства регионального материнского капитала можно внести на уплату первоначального взноса, погашение основного долга или уплату процентов по ипотеке. А если ребенок родился с первого января 2022 года, маткапитал можно направить на его лечение (за исключением санаторно-курортного лечения) и на получение им платного образования.

Вложить средства в улучшение жилищных условий семья сможет только при одном из следующих условий:

- ни у одного из членов семьи не должно быть жилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности и (или) на условиях социального найма;

- единственное жилое помещение, принадлежащего семье, признано непригодным;

- площадь жилья - менее 15 кв. м на каждого члена семьи.

Если третий или последующий ребенок родился начиная с 2020 года, то у семьи есть дополнительное преимущество в части «гашения» ипотеки, даже если общая площадь квартиры более 15 кв.м на одного члена семьи. Как и прежде, это должно быть единственное жилье семьи, принадлежащее им на праве собственности.