Остался один день, чтобы отправить заявку на конкурс «Клиника года - 2022»

Фото: архив КП

Прием заявок в категории «Клиника года» в рамках одноименного конкурса (0+) завершится 15 ноября. Подать заявку могут как представители клиник, так и благодарные пациенты.

Напомним, конкурс «Клиника года - 2022» (0+) в Благовещенске группа компаний «Дважды два» организует в пятый раз. Проект уже вызвал большой отклик у жителей города: они присылают своих кандидатов в номинации различных категорий - кто-то предлагает наградить больницу, кто-то чествует конкретных врачей.

Номинируя врачей и медицинские учреждения, вы говорите им спасибо. За заботу о вашем здоровье, за внимание, за помощь, за спасенные жизни, - говорит менеджер по продвижению группы компаний «Дважды два» Валерия Донец. - Именно для этого мы пять лет назад и создали «Клинику года» - в благодарность представителям этой непростой, важной профессии.

Заявки в категории «Клиника года» принимаются до 15 ноября - осталось совсем немного. А вот номинировать врачей можно будет еще целый месяц - до 15 декабря. Подать заявку можно на официальном сайте «Клиники года - 2022» и по электронной почте klinikagoda@2x2.su.

Между тем, как писал портал 2x2.su, голосование в рамках «Клиники года - 2022» уже началось. Оно продлится до 30 января 2023 года. Отдать свой голос также можно на сайте проекта.

Итоги подведут 3 февраля 2023 года.

Спонсор проекта «Клиника года - 2022» - ЖК «Чайка»:

• Официальный сайт ЖК «Чайка»

• ЖК «Чайка» во «ВКонтакте»

Соцсети ГК «Дважды два»: ВК, ОК, Telegram.

Сайт типографии «Дважды два»: tdd.2x2.su