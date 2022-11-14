У многодетной семьи из Свободного, в которой мобилизовали отца, нет денег на жизнь

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Многодетная семья мобилизованного из Свободного оказалась в сложной жизненной ситуации. После того, как отец ушёл на спецоперацию, матери с тремя детьми нечем платить ипотеку. Об этом рассказал мэр города Владимир Константинов.

Дети в семье еще не достигли школьного возраста – им два, четыре и шесть лет. Их мама – домохозяйка. В последнее время у семьи были трудности с деньгами, а платеж за ипотеку оказался слишком большим. Сейчас им нечем платить за дом, который они купили три года назад.

Из выплат семья получила только по 10 тысяч рублей на каждого ребенка и 18 тысяч рублей на оплату услуг ЖКХ. Проблемы возникли с положенными мобилизованному 150 тысячами рублей. Счета заблокировали, и деньги на карту так и не пришли.

- Наши специалисты сейчас работают с судебными приставами над тем, чтобы снять арест со счета главы семьи. Есть договоренность о том, что при подаче справки из военкомата в суд деньги можно будет перевести, - прокомментировал Владимир Константинов.

Пока семье помогли распилить и наколоть дрова. С места работы мобилизованного его жене и детям обещали помочь материально.