Благодаря нацпроекту в Белогорске благоустроили дворы

В Белогорске завершилось благоустройство дворов многоквартирных домов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Сначала работы по благоустройству прошли по ул. Луценко, 4, ул. Луценко, 6. Последним завершили работы по адресу ул. Кирова, 117.

Во всех дворовых территориях сделали ремонт дворового проезда, устройство тротуарной плитки, в том числе у входов в подъезды, устройство скамеек, урн, освещения. Общая площадь благоустраиваемых дворов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» составила около 12 тысяч кв. м.

На все работы потратили 14,8 миллионов рублей, выделенных из федерального, регионального и местного бюджетов. За пять лет в Белогорске благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» привели в порядок девять общественных пространств и 39 придомовых территорий. На эти цели было направлено более 164 миллиона рублей.

В этом году в ходе национального проекта «Жилье и городская среда» в Белогорске привели в порядок и зону отдыха в районе улиц Кирова и Чехова. Здесь торжественно открылся сквер «Чеховский».

В прошлом году благодаря участию в национальном проекте в городе благоустроили парк «Амурсельмаш» и привели в порядок дворы многоквартирных домов. В 2020 году на площади 30-летия Победы Белогорска установили фонтан с подсветкой и уложили тротуарную плитку.

В этом году в Приамурье преобразятся 11 общественных территорий. На благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы пройдут в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Территории приведут в порядок до конца года в городах Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Шимановск, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.