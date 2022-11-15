Суд взыскал с бывшего главы Циолковского и подрядчика 3 млн рублей в доход государства

Фото: городской суд Амурской области

В Амурской области суд вынес еще одно решение по делу бывшего мэра Циолковского Сергея Левицкого. В июле этого года чиновника уже приговорили к шести годам лишения свободы. Теперь же с него и других фигурантов дела взыскали почти три миллиона рублей в пользу государства.

Благовещенский городской суд рассмотрел иск прокуратуры Амурской области о взыскании в доход государства денег с бывшего мэра ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого. Вместе с ним по делу проходят руководитель подрядной организации и сама компания. Экс-глава города получил незаконный доход по муниципальному контракту, заключенному в условиях конфликта интересов.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2018 года Левицкий, используя должностное положение, добился увеличения финансирования на оформление города к Новому году. Он создал препятствия коммерческим организациям для участия в электронном аукционе, обеспечив тем самым победу конкретной компании. Выяснилось, что руководил фирмой его близкий друг, с которым в итоге и заключили договор. Все прошло не бесплатно: за это товарищ заплатил Левицкому 128,6 тысячи рублей.

- При этом Сергей Левицкий не сообщил в установленном законом порядке о возникшем конфликте интересов и не принял мер по соблюдению антикоррупционного законодательства коммерческой организацией и ее генеральным директором, - сообщает прокуратура Амурской области.

По решению суда с Левицкого, подрядной организации и ее директора в доход государства взыскали всю сумму по муниципальному контракту – 2,9 млн рублей.