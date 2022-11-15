Снежный циклон с теплом и гололедом придет в Амурскую область

Фото: ГУСЕЙНОВ Виктор

На прошлой неделе в Приамурье пришел циклон, засыпавший область снегом. На дорогах усложнилась обстановка, стали происходить аварии. В некоторых районах количество осадков уже превысило декадную норму, рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Сразу за снегом пришло похолодание - почти во всем регионе температура воздуха была ниже климатических норм. В ночь на воскресенье, 13 ноября, в северные районы пришли морозы. В Тынде столбики опустились до -29 градусов, в Сковородинском районе - до -27.

На этой же неделе, с 14 по 20 ноября, погода ожидается неустойчивой. Местами пройдет небольшой снег. Ночью на севере Амурской области при облачности и осадках столбик опустится до -16... -21 градус, при прояснении до -25 градусов. В южных районах ожидается 11-16 градусов мороза, местами до -20 градусов.

Днем на севере Приамурья будет -12...-14 градусов, на юге -5...-10. А в выходные в Приамурье может прийти очередной снежный циклон. Из-за предполагаемого количества осадков вторая декада ноября рискует оказаться одной из самых снежных за последние десять лет.

К воскресенью, 20 ноября, зона осадков накроет всю область. Ожидается и гололед. Но холода циклон не принесет - в регионе будет теплее нормы на 4-5 градусов. Ночь на воскресенье может стать рекордно теплой - температура составит -3...-6 градусов.