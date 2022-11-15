Из-за коммунальной аварии перекрыли участок Октябрьской в Благовещенске

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Коммунальная авария произошла на улице Октябрьской в Благовещенске. Из-за этого в городе перекрыли участок между Пушкина и Лазо.

По информации администрации Благовещенска, специалисты ликвидируют последствия аварии на сетях водоснабжения. В связи с этим, проезжая часть полностью перекрыта. Завершить работы планируется в срок до 20.00 19 ноября.

Работы проводит ООО «Амурские коммунальные системы».

Кроме того, на месяц продлили перекрытие улицы Кузнечной. Срок окончания ремонта установлен 16 декабря.

- В связи с продлением срока работ продлевается срок перекрытия до 16 декабря. Будьте внимательны, учитывайте движения маршрутов с учетом данной информации, - обратилась к автомобилистам администрация областного центра.

Улицу Кузнечную от Ленина до Краснофлотской планировали частично перекрыть с 16.00 8 ноября до 20.00 17 ноября. Специалистам нужно отремонтировать канализационный коллектор. Работы проводит ООО «АКС» по договоренности с администрацией Благовещенска.

Водителей также предупреждали, что возможно полное перекрытие дороги. При этом ограничения не повлияют на работу общественного транспорта.