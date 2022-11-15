Раздетого мальчика обнаружили на улице Благовещенска

Фото: УКЛАДОВ Олег

На улице Благовещенска заметили раздетого и босого ребенка. Очевидцы говорят, что мальчик был в одних штанах и без обуви. Взрослых рядом с ним не было.

- Найден ребенок, семи лет. Мальчик немного неадекватен, был в одних штанах и босиком. В данный момент находится по адресу Молодежная, 13 (район 5-й стройки), - сообщили в соцсетях.

Благовещенцы также попросили помочь найти родителей ребенка. Позже выяснилось, что маму мальчика удалось найти. По словам очевидцев, женщина выглядела нетрезвой. На место выезжали медики и отряд ПДН.

На произошедшее отреагировали следователи. В амурском следственном комитете организовали доследственную проверку.

- Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) родителей или лиц, их заменяющих, на предмет оставления мальчика в опасности. Также будут изучены семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, а также объем принимаемых мер со стороны органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, - прокомментировали ситуацию в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОБНОВЛЕНО 15.11.2022 в 17.50

Происшествие прокомментировали в УМВД по Амурской области. Там рассказали, что днем в дежурную часть от женщины поступило сообщение о том, что в магазин по улице Молодежной в Благовещенске пришел мальчик в пижамных штанах босиком. На место выехали сотрудники полиции, скорая помощь. Они смотрели ребенка - его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личность мальчика и его матери удалось установить. Маму ребенка опросили, также специалисты проверили жилищно-бытовые условия проживания малыша. Социально-опасного положения не выявлено. А информация о том, что мать была пьяна, не подтвердилась. Выяснилось, что мальчик взял ключи и вышел из дома, когда мама отвлеклась.

- Аналогичный случай с этим ребенком и семьей был летом. Мальчик также уходил, но его вовремя вернули в семью. С матерью провели профилактическую работу. Сейчас против женщины составлен административный материал за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

С семьей продолжат работать сотрудники ПДН.